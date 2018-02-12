В сети появились фотографии чёрных ящиков разбившегося Ан-148

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) подтвердили обнаружение двух чёрных ящиков Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе. Отмечается, что оба самописца получили серьёзные повреждения, однако информацию с них, по предварительной информации, расшифровать получится.

С одним чёрным ящиком работа уже ведётся, сообщает «Свободная Пресса» .

Напомним, самолёт, который вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск, разбился в воскресенье сразу после взлёта. В результате трагедии никому выжить не удалось. Он принадлежал «Саратовским авиалиниям». Сейчас компания приостановила эксплуатацию Ан-148, пишут «Новые Известия».