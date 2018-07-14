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В Сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко на саммите НАТО

14 Июля 2018 в 12:51
В Сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО выступил пред почти пустым залом. Журналисты и фотографы заняли около десяти мест, остальные кресла пустовали, это следует из фотографии главреда одесского журнала «Таймер» Юрия Ткачева.

«Украина — НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — написал Ткачев, которого цитирует RT.

Пользователи сети не упустили случая поупражняться в догадках, почему на брифинг Порошенко никто не пришел. Кто-то предположил, что «журналисты просто вышли на обед». По мнению другого пользователя, выступление Порошенко было «репетицией». А еще один пользователей заявил, что в пресс-центре ЧМ-2018 было интереснее, поэтому все журналисты ушли туда, пишет Газета.ру

Добавим, что Порошенко не в первый раз выступает перед пустым залом. Так, в феврале 2018 года аналогичная ситуация была на Мюнхенской конференции по безопасности.

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