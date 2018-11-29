Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

В сети озадачились находкой на пляже в Новой Зеландии

29 Ноября 2018 в 07:54
В сети озадачились находкой на пляже в Новой Зеландии

Во время уборки мусора после шторма, жительница Новой Зеландии Хана Мэри обнаружила на пляже близ города Крайстчерч останки неизвестного ей существа. Своей находкой она поделилась в соцсетях.

Как пишет Daily Mail, у существа были «крылья» с когтями, длинный хвост, а вытянутую пасть заполняли зубы/ Женщина отметила, что даже ее сосед-таксидермист не смог определить, что за таинственное создание она обнаружила.

Однако пользователи соцсети помогли  женщине разгадать тайну. Многие из них предположили, что находкой оказался скелет ската, сообщает«Свободная пресса».

Эту догадку позже подтвердил ихтиолог Малкольм Фрэнсис из Национального исследовательского института воды и атмосферы Новой Зеландии, отмечает РЕН ТВ. Ученый заявил, что останки принадлежат скату-самцу вида Dipturus nasutus.

Ранее на пляже в Новой Зеландии обнаружили гигантского морского монстра. Им оказалась волосистая цианея, одна из самых крупных медуз в мире.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.