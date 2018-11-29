В сети озадачились находкой на пляже в Новой Зеландии

Во время уборки мусора после шторма, жительница Новой Зеландии Хана Мэри обнаружила на пляже близ города Крайстчерч останки неизвестного ей существа. Своей находкой она поделилась в соцсетях.

Как пишет Daily Mail, у существа были «крылья» с когтями, длинный хвост, а вытянутую пасть заполняли зубы/ Женщина отметила, что даже ее сосед-таксидермист не смог определить, что за таинственное создание она обнаружила.

Однако пользователи соцсети помогли женщине разгадать тайну. Многие из них предположили, что находкой оказался скелет ската, сообщает«Свободная пресса».

Эту догадку позже подтвердил ихтиолог Малкольм Фрэнсис из Национального исследовательского института воды и атмосферы Новой Зеландии, отмечает РЕН ТВ. Ученый заявил, что останки принадлежат скату-самцу вида Dipturus nasutus.

Ранее на пляже в Новой Зеландии обнаружили гигантского морского монстра. Им оказалась волосистая цианея, одна из самых крупных медуз в мире.