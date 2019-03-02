В Сети актрису раскритиковали за запись о «нищебродах»

Илона Столье. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата Госдумы Виталия Южилина актрису Илону Столье за твит о «нищебродах» в дорогих ресторанах. Артистка заявила, что в подобные заведения нужно ограничить вход.

Артистка заявила, что «в элитных заведениях нищебродам не место». По ее мнению, в дорогих ресторанах люди пришли отдыхать за свои деньги, «а не лицезреть быдло». Позже владелица Twitter-аккаунта удалила запись, отметили Известия.

Одни пользователи рекомендовали дорогим ресторанам выделить людям, подобным Столье, отдельные помещения в ресторанах. Пользователь @Evgb25 дал совет актрисе «предупредить весь обслуживающий персонал, что они нищеброды» и научиться готовить еду в дорогих ресторанах самой. Твиттерянин @fedosink отметил, что женщина «и есть самое настоящее быдло».