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В Сеть выложено видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

10 Февраля 2019 в 16:46
В Сеть выложено видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

Видео ракетной атаки танка Т-34-85, который принадлежит правительственным силам Йемена, размещено в сети. Его автор - журналист Мохаммед Мансур, сообщает РИА Новости.


По видеокадрам понятно, что противотанковый снаряд поразил моторное отделение военной машины. О степени повреждений танка пока не сообщается.

С 2014 года в Йемене длится военно-политический конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла». С 2015 года правительственные силы поддерживает арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией. В 2018 году конфликтующие страны провели переговоры. В результате были достигнуты соглашения, в том числе об обмене пленными, передаче под контроль ООН города-порте на Красном море Ходейда после прекращения огня.

По информации Минобороны РФ, Т-34 – рекордсмен по массовости выпуска. Однако, на данный момент действующих образцов осталось немного. 

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что современного оружия в армии РФ мало.

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