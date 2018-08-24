Пятница
24 августа
USD 68.53
EUR 79.25
Горячие новости

В Сеть выложено видео перестрелки с полицейскими в центре Москвы

24 Августа 2018 в 14:37
В Сеть выложено видео перестрелки с полицейскими в центре Москвы

Следственный комитет РФ в своем официальном YouTube-канале выложил видео перестрелки неизвестного мужчины с полицейскими. На кадрах видно, как двое полицейских идут по тротуару, внезапно идущий к ним навстречу мужчина открывает огонь из пистолета. Сотрудники правоохранительных органов отбегают за припаркованную машину и начинают отстреливаться. В конце концов они ранят нападавшего и тот падает.

 

Нападение было совершено в четверг вечером в центре Москвы, в переулке Сивцев Вражек, передает RT. Один из полицейских был ранен в ногу. Открывший стрельбу мужчина также был ранен, он скончался в больнице. Мотивы его действий устанавливают следователи.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.