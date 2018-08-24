В Сеть выложено видео перестрелки с полицейскими в центре Москвы

Следственный комитет РФ в своем официальном YouTube-канале выложил видео перестрелки неизвестного мужчины с полицейскими. На кадрах видно, как двое полицейских идут по тротуару, внезапно идущий к ним навстречу мужчина открывает огонь из пистолета. Сотрудники правоохранительных органов отбегают за припаркованную машину и начинают отстреливаться. В конце концов они ранят нападавшего и тот падает.

Нападение было совершено в четверг вечером в центре Москвы, в переулке Сивцев Вражек, передает RT. Один из полицейских был ранен в ногу. Открывший стрельбу мужчина также был ранен, он скончался в больнице. Мотивы его действий устанавливают следователи.