Ролик о продавце с синдромом Дауна в книжном магазине впечатлил Рунет

Российский благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» опубликовал видеоролик, специально снятый ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта.

На видео показан один день из жизни молодого человека с синдромом Дауна, который на время стал консультантом в книжном магазине.





Впервые Всемирный день людей с синдромом Дауна был отмечен в 2006 году. В декабре 2011 года Генассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам. Его цель – информирование общества об этом заболевании.

Причины возникновения синдрома Дауна до сих пор не изучены полностью. Риск развития хромосомной аномалии увеличивает возраст матери.

По данным ООН, ежегодно от 3 до 5 тыс. детей рождаются с подобным синдромом. Один больной малыш появляется на 1 тыс. 100 новорожденных.