В Сеть слили ролик нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Фото: whats-on-netflix.com

Трейлер шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» появился в Сети. Видео разместили после того, как поклонники на фестивале WonderCon в Анахайме восторженно отреагировали на показ. Создатели запланировали триумфальное возвращение сериала на 10 мая.

Стало известно, что события в пятом и шестом сезонах разделяет год. В шестом сезоне вернется агент Фил Колсон, которого играет Кларк Грегг. Уже идет речь о том, что может появиться седьмой сезон новеллы.

Напомним, что первый выход «Агентов» состоялся летом 2012 года. Сериал закручен вокруг команды агентов, которые под руководством Колсона, оставшегося в живых после финала первых «Мстителей», противостоят преступникам.