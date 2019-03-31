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В Сеть слили ролик нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»

31 Марта 2019 в 20:00
В Сеть слили ролик нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Фото: whats-on-netflix.com

Трейлер шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» появился в Сети. Видео разместили после того, как поклонники на фестивале WonderCon в Анахайме восторженно отреагировали на показ. Создатели запланировали триумфальное возвращение сериала на 10 мая.

Стало известно, что события в пятом и шестом сезонах разделяет год. В шестом сезоне вернется агент Фил Колсон, которого играет Кларк Грегг. Уже идет речь о том, что может появиться седьмой сезон новеллы.

Напомним, что первый выход «Агентов» состоялся летом 2012 года. Сериал закручен вокруг команды агентов, которые под руководством Колсона, оставшегося в живых после финала первых «Мстителей», противостоят преступникам.

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