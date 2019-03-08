В Сеть попало видео, на котором Трамп забыл о Меланье

В Сети размещено видео, на котором снят момент встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Встретившись, представители государств забыли своих жен на пороге Белого дома, пишет Newsweek.

Поприветствовав друг друга, президент США и премьер Чехии шагнули в Белый дом. Оставленные без внимания женщины, пожав плечами, улыбнулись и отправились следом за супругами.

Пользователи Сети в очередной раз подвергли критике Трампа за его отношение к Меланье. Президенту припомнили, как в день инаугурации Трамп уже забывал о супруге, когда поторопился приветствовать экс-президента США Барака Обаму и бывшую первую леди Мишель, и не стал ждать, когда Меланья выйдет из автомобиля. Также американскому президенту припомнили не джентльменский поступок в аэропорту во Флориде в январе 2018 года. Тогда Трамп оставил жену и сына без зонта, один укрывшись под ним от непогоды.