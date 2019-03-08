Пятница
08 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

В Сеть попало видео, на котором Трамп забыл о Меланье

8 Марта 2019 в 12:27
В Сеть попало видео, на котором Трамп забыл о Меланье

В Сети размещено видео, на котором снят момент встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Встретившись, представители государств забыли своих жен на пороге Белого дома, пишет Newsweek.

Поприветствовав друг друга, президент США и премьер Чехии шагнули в Белый дом. Оставленные без внимания женщины, пожав плечами, улыбнулись и отправились следом за супругами.

Пользователи Сети в очередной раз подвергли критике Трампа за его отношение к Меланье. Президенту припомнили, как в день инаугурации Трамп уже забывал о супруге, когда поторопился приветствовать экс-президента США Барака Обаму и бывшую первую леди Мишель, и не стал ждать, когда Меланья выйдет из автомобиля. Также американскому президенту припомнили не джентльменский поступок в аэропорту во Флориде в январе 2018 года. Тогда Трамп оставил жену и сына без зонта, один укрывшись под ним от непогоды.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.