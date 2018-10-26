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В Сергиевом Посаде пройдёт финал конкурса хоров пенсионеров

26 Октября 2018 в 17:19
В Сергиевом Посаде пройдёт финал конкурса хоров пенсионеров

Финал конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» пройдёт в подмосковном Сергиевом Посаде. Участниками стали музыканты из 30 регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.

Как подчеркнули в региональном ведомстве, участникам хора предстоит исполнить песни известных российских и советских композиторов, а также композиции о родном крае, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня». Некоторые хоры исполнят песни на национальном языке.

Во главе жюри конкурса сидит профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Малышева.

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