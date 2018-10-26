В Сергиевом Посаде пройдёт финал конкурса хоров пенсионеров

Финал конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» пройдёт в подмосковном Сергиевом Посаде. Участниками стали музыканты из 30 регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.

Как подчеркнули в региональном ведомстве, участникам хора предстоит исполнить песни известных российских и советских композиторов, а также композиции о родном крае, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ». Некоторые хоры исполнят песни на национальном языке.

Во главе жюри конкурса сидит профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяна Малышева.