В Сербии в ходе протестов захвачено здание гостелевидения

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Президент Сербии Александр Вучич сегодня, в воскресенье, обратится к народу. Телеэфир связан с субботним митингом протеста и захватом здания Телевидения и радио Сербии (ТРС). Выступление запланировано на 12:00 (14:00 мск). Об этом информирует издание «Танюг» со ссылкой на президентскую администрацию.

Накануне несколько десятков участников антиправительственных акций протеста временно захватили здание гостелерадиокомпании, сообщает ТАСС со ссылкой ТРС.

Митингующие забросали здание яйцами и обклеили его листовками.

Жандармы, прибывшие на место событий, блокировали протестующих в вестибюле. Представители органов правопорядка вытеснили участников акции без применения силы.

Митинги протеста проходят в Сербии каждую субботу с начала декабря. Их участники выражают недовольство политикой действующего президента страны Александра Вучича и освещением событий в эфире сербского гостелевидения, сообщает Газета.ru