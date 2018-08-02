Законопроект о санкциях в отношении госдолга России внесен в сенат США

Несколько сенаторов Конгресса США предлагают ввести новые санкции в отношении России. Они уже внесли законопроект в сенат – высшую палату законодательного органа, сообщает агентство Bloomberg.

Как передает РИА Новости, ограничительные меры предлагается распространить, в том числе на государственный долг России. Новые санкции также планируется применить в отношении российских политиков и предпринимателей, отмечает RT .

Ранее западные эксперты спрогнозировали падение рубля на 15% в том случае, если Вашингтон введёт санкции в отношении госдолга РФ. В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов объяснил, что этот прогноз может оказаться даже оптимистичным, поскольку отечественную валюту может ждать более серьёзный обвал.