Четверг
02 августа
USD 62.56
EUR 73.11
Горячие новости

Законопроект о санкциях в отношении госдолга России внесен в сенат США

2 Августа 2018 в 17:26
Законопроект о санкциях в отношении госдолга России внесен в сенат США

Несколько сенаторов Конгресса США предлагают ввести новые санкции в отношении России. Они уже внесли законопроект в сенат – высшую палату законодательного органа, сообщает агентство Bloomberg.

Как передает РИА Новости, ограничительные меры предлагается распространить, в том числе на государственный долг России. Новые санкции также планируется применить в отношении российских политиков и предпринимателей, отмечает RT.

Ранее западные эксперты спрогнозировали падение рубля на 15% в  том случае, если Вашингтон введёт санкции в отношении госдолга РФ. В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов объяснил, что этот прогноз может оказаться даже оптимистичным, поскольку отечественную валюту может ждать более серьёзный обвал.  


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.