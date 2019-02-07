В Счётной палате не поддержали законопроект о суверенном интернете

Счётная палата не поддержала законопроект о создании в России суверенного интернета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный отзыв ведомства.

В нём отмечается, что реализация законопроекта содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней, а также приведёт к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке. Кроме того, проект потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. В то же время в отзыве самого законопроекта отмечается, что дополнительные расходы не предвидятся.

Ранее автор закона, сенатор Андрей Клишас сообщил, что правительство готово выделить 20 миллиардов рублей на реализацию проекта безопасного и суверенного интернета.