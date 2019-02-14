В СБР назвали Логинова лидером сборной России по биатлону в этом сезоне

Как заявил в интервью телеканалу «360» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал Александра Логинова лидером национальной сборной в этом сезоне. В отсутствие француза Мартена Фуркада российский биатлонист на североамериканских этапах смог вернуть себе второе место в общем зачете Кубка мира. Однако, в сфере приоритетов Логинова остается чемпионат мира, который начнется 7 марта.
«У него будет немного времени восстановиться, но Кубок мира важен. Мы понимаем, что общий зачет уже выиграть сложно, но все-таки он шел и бился, потому что шансы у него были высокие» — пояснил Драчев.
Из-за сильнейших морозов организаторы были вынуждены отменить несколько гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
На вопрос о целесообразности проведения этапов на американском континенте, Драчев ответил, что они должны быть.
Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе обратился к российской биатлонистке Светлане Слепцовой с просьбой вернуться в спорт и предложил гражданство своей страны. Телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН заявил, что Бе, вероятно, пошутил насчет гражданства.