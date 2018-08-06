В Саратовской области супруга высокопоставленного силовика совершила смертельное ДТП

Телеканал РЕН опублиликовал видеозапись смертельной аварии, произошедшей в городе Энгельсе Саратовской области 4 августа. Автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит супруге руководителя одного из отделов территориального Следственного управления Следкома Аристотеля Ашкалова.

На улице Маяковского, на месте аварии, погибла 61-летняя Татьяна Маркова, в больнице от ран скончалась 58-летняя Лариса Козарина.

Из видео видно, что автомобиль несколько раз на большой скорости выезжал на «встречку». На кадрах видно, что пешеходов ударом отбросило на несколько метров от «зебры». Водитель, совершивший наезд на двух пожилых женщин, с места ДТП скрылся.

Появилась информация, что к ДТП причастен руководитель отдела процессуального контроля территориального подразделения Следственного комитета Аристотель Ашкалов. Представитель Следкома Екатерина Котлова заявила, что за рулем находился не сотрудник СК, а его родственник.

Тайваньский LUXGEN стоимостью полтора миллиона рублей зарегистрирован на Ирину Ашкалову. На нем числится 9 штрафов за превышение максимально разрешенной скорости на разных трассах.

Позже вину за ДТП, по некоторым данным, взял на себя родной брат Аристотеля Ашкалова – Сократ.

Братья Ашкаловы – известные в регионе люди.