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В Саратовской области напали на полицейского

26 Января 2018 в 00:55
В Саратовской области напали на полицейского

Двое неизвестных в Саратовской области совершили нападение на сотрудника правоохранительных органов и скрылись с места происшествия, сообщили RT в пресс-службе МВД по региону.

«В Саратовском районе при проведении оперативных мероприятий двое неизвестных злоумышленников совершили вооружённое нападение на сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Около 17.00 на трассе у поворота к пос. Ивановскому произоешл конфликт, в результате которого был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Остальные участники происшествия скрылись. Они передвигались на белой «Ладе Приоре» с номерами Калужской области и черной «Ладе Гранте». Правоохранители задержали иногородний автомобиль на Ново-Астраханском шоссе.

Как стало известно ИА «Регион 64», раненый мужчина оказался сотрудником полиции.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что нападение совершили 2 неизвестных злоумышленников при проведении оперативных мероприятий. Полицейский получил ранения, не опасные для жизни и здоровья, госпитализация не потребовалась.



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