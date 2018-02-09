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В Саранске автобус столкнулся с автомобилем

9 Февраля 2018 в 21:49
ДТП с участием маршрутного транспорта случилось вечером на перекрёстке улиц Гагарина и Республиканской в столице Мордовии: столкнулись маршрутный автобус и ВАЗ. Преимущество было у автобуса, сообщает stolica-s.su.


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