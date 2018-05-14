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В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд

14 Мая 2018 в 18:40
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд

В Санкт-Петербурге побит очередной температурный рекорд. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днём температура воздуха в «северной столице» достигла рекордной отметки в 29 градусов выше ноля. Между тем, предыдущий температурный максимум был зафиксирован в городе накануне. 13 мая ртутные столбики термометра дотянулись до отметки +27,7. Она обновила рекордные значения, зафиксированные в 2010 году.

Добавим, по данным регионального управления МЧС, аномальная жара в Санкт-Петербурге будет держаться в течение нескольких дней, до 17 мая. В связи с этим спасатели распространили по региону экстренное предупреждение. Жителям рекомендуют, по возможности, отказаться от длительных прогулок, а также пить как можно больше воды.

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