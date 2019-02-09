В Санкт-Петербург придет «Россия — страна возможностей»

На открытии регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашение о сотрудничестве между правительством города на Неве и АНО «Россия - страна возможностей». Документ 9 февраля подписали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова, сотрудничество позволит создать в Санкт-Петербурге эффективную систему поддержки проектов и инициатив по личностной и профессиональной самореализации граждан.

«Можно делать разные хорошие конкурсы, но если в их результатах нет реальной заинтересованности руководства страны, руководства региона, то вряд ли мы получим те изменения, о которых мы так много говорим. Для конкурса «Лидеры России» самое важное то, что этот конкурс инициирован президентом и поддерживается президентом, это дает очень большие возможности для участников. То, что Санкт-Петербург проявил интерес ко всем конкурсам нашей платформы, к нашим участникам и победителям — это крайне важно. Мы сделаем все возможное, чтобы участники всех конкурсов были замечены в Санкт-Петербурге. Сейчас обсуждаем проведение совместного регионального конкурса для того, чтобы еще больше ярких талантливых управленцев пришли в северную столицу», — сказал он.

Акцент в реализации проекта в северной столице будет сделан на поиск молодых талантливых управленцев, их привлечение во властных и общественные структуры города.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ее флагманским проектом является конкурс профессионалов «Лидеры России» и еще 14 проектов, направленных на создание кадрового резерва в различных сферах экономики, социальной и культурной жизни России.