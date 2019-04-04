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В Сан-Паулу застрелены 11 человек

4 Апреля 2019 в 21:17
В Сан-Паулу застрелены 11 человек

В районе бразильского города Гуарарема 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.

Стрельба раздалась, когда отряд военной полиции попытался задержать группу вооруженных грабителей, совершивших налеты на два банка.

Во время обыска на месте происшествия нашли семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и взрывчатка, передает «Интерфакс».

Сан-Паулу — самый населённый и экономически развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.

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