В Сан-Паулу застрелены 11 человек

В районе бразильского города Гуарарема 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.

Стрельба раздалась, когда отряд военной полиции попытался задержать группу вооруженных грабителей, совершивших налеты на два банка.

Во время обыска на месте происшествия нашли семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и взрывчатка, передает «Интерфакс».

Сан-Паулу — самый населённый и экономически развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.