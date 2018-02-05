В Самарской области произошло крупное ДТП

В Сергиевском районе Самарской области на 1101 километре автодороги М-5 «Урал» 36-летний водитель «Приоры», ехавший со стороны Уфы, не справился с управлением. Легковушка врезалась в грузовик «Вольво» под управлением 51-летнего мужчины. Четыре пассажира «Приоры» скончались на месте ДТП. Водителя легковушки госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подъездами к Рязани, Саранску, Пензе, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Уфе, Екатеринбургу). Протяжённость 1879 километров.