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В Самарской области произошла серьезная утечка бензина

24 Января 2018 в 21:35
В Самарской области произошла серьезная утечка бензина

Утечка бензина из продуктопровода АО «Сызранский НПЗ» произошла в 13:52 по московскому времени у села Уваровка в Самарской области, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Площадь разлива бензина составила около 1,2 тыс. кв. метров.

Загрязненный грунт после сбора будет вывозиться в хранилище СНПЗ для последующей утилизации, планируемое время ликвидации последствий утечки нефтепродукта - 18:00 26 января.

АО «Сызранский НПЗ» расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов.

Строительство Сызранского НПЗ началось до Великой Отечественной войны, а первая партия нефтепродуктов была произведена в 1942 году. В начале 1970-х годов мощности завода были расширены и модернизированы: мощность по первичной переработке нефти выросла на 40%, мощности по гидроочистке и производству битума увеличились более чем на 70%.

Мощность НПЗ составляет 8,5 млн.т (65,1 млн барр.) нефти в год.

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