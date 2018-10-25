В Самаре в доме произошел взрыв бытового газа

Взрыв бытового газа произошел в частном доме на улице Внутренний проезд в Самаре, который в результате ЧП обрушился, сообщили ТАСС в Главного управления МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, под завалами дома могут находиться двое пострадавших. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики.

Как ранее сообщала НСН, один человек пострадал при хлопке газовой колонки в одной из квартир на четвертном этаже девятиэтажного кирпичного дома послевоенной постройки на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Обрушения конструкций здания не произошло, однако зафиксированы трещины.