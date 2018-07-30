В Самаре увековечат песню «Там, где клен шумит»

Медный клен с синей птицей установят на набережной в Самаре. Памятник посвящен хиту ВИА «Синяя птица», который был впервые исполнен в городе Куйбышеве.

По словам Александра Хинштейна, скульптурная композиция сделана на средства спонсоров и уже пару лет дожидалась «звездного часа». Решение об установке памятника поддержал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Автор композиции - скульптор Константин Чернявский, член Московского союза художников.

«Синяя птица» — советская музыкальная группа, вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), существовавший с 1972 по 1991 год. Впоследствии название «Синяя птица» приняли несколько российских музыкальных групп, состоящих в том числе из бывших участников оригинального ансамбля и выступающих с его репертуаром.

В 1974 году в Москве на фирме «Мелодия» была записана пластинка-миньон, куда вошла песня Юрия Акулова на слова Леонтия Шишко «Клён» («Там, где клён шумит над речной волной…»), скоро ставшая всесоюзно популярным шлягером, суперхитом на многие десятилетия.

По рекомендации Семёна Каминского Роберт Болотный отправился в Куйбышев, там встретился с директором филармонии Константином Степановичем Лисицыным и 10 октября 1975 году коллектив прилетел в Куйбышев для работы в филармонии. Для нового ансамбля филармонии Роберт Болотный предложил название ВИА «Синяя птица». Вышедший в это время фильм был очень популярен.

В конце 1975 года ВИА «Синяя птица» выпустила свою первую пластинку, куда вошла и песня «Клён» в исполнении Сергея Дроздова, а 22 февраля 1976 года в Тольятти состоялся первый афишный концерт коллектива, этот день обычно и считают днём рождения группы.











