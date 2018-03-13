В Самаре приглашают на работу водопроводного сомелье. Вакансия вывешена на доске объявлений в Сети. В обязанности сотрудника «Российских коммунальных систем» входит проба воду из-под крана на вкус и определение наличия в ней вредных примесей, передает Ura.ru. От кандидата требуется обладание «чувствительным нёбом» для различения вкуса химических добавок в городской воде. Кроме того, необходим диплом о высшем образовании и опыт работы в этой сфере. Кандидат должен разбираться в классификациях питьевой воды и быть осведомленным в требованиях различных надзорных органов к уровню ее хлорирования. Уровень заработной платы в объявлении не указан.