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В Самаре под колесами трамвая погиб мужчина

9 Ноября 2018 в 22:52
В Самаре под колесами трамвая погиб мужчина

Сегодня вечером в Самаре 29-летняя водитель трамвая допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Транспортное средство двигалось по проспекту Ленина со стороны Челюскинцев в направлении Первомайской ,

В результате ДТП 42-летний мужчина скончался на месте происшествия. 

По факту трагического инцидента проводится проверка, сообщает НИАСАМ.

Ранее НСН сообщала, что массовая авария случилась в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Авроры около въезда на Южный мост. «КамАЗ» протаранил около 10 автомобилей. Предварительно, у грузовика отказали тормоза. Машины, попавшие в ДТП, получили серьезные повреждения.

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