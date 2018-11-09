В Самаре под колесами трамвая погиб мужчина

Сегодня вечером в Самаре 29-летняя водитель трамвая допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Транспортное средство двигалось по проспекту Ленина со стороны Челюскинцев в направлении Первомайской ,



В результате ДТП 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.



По факту трагического инцидента проводится проверка, сообщает НИАСАМ.

Ранее НСН сообщала, что массовая авария случилась в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Авроры около въезда на Южный мост. «КамАЗ» протаранил около 10 автомобилей. Предварительно, у грузовика отказали тормоза. Машины, попавшие в ДТП, получили серьезные повреждения.