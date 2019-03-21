В Самаре обнаружено тело девушки, пропавшей полгода назад

Тело девушки, пропавшей в середине октября прошлого года, нашли на козырьке подъезда жилого дома на улице Черемшанской в Самаре, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Предположительно, это Лина Сторожева. Назначена экспертиза для установления .

Следователи устанавливают, каким образом тело оказалось на козырьке: пролежал ли труп там полгода или же его туда кто-то подкинул позже.

В Следственном управлении СКР по Самарской области подтвердили, что обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии.