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В Самаре обнаружено тело девушки, пропавшей полгода назад

21 Марта 2019 в 23:47
В Самаре обнаружено тело девушки, пропавшей полгода назад

Тело девушки, пропавшей в середине октября прошлого года, нашли на козырьке подъезда жилого дома на улице Черемшанской в Самаре, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Предположительно, это Лина Сторожева. Назначена экспертиза для установления .

Следователи устанавливают, каким образом тело оказалось на козырьке: пролежал ли труп там полгода или же его туда кто-то подкинул позже.

В Следственном управлении СКР по Самарской области подтвердили, что обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии.

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