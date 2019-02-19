В Сахалинской думе заявили, что вопрос принадлежности Курил не стоит

Заместитель председателя Сахалинской областной думы Александр Ивашов заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не стоит ни с юридической точки зрения, ни с какой-либо другой. Так он прокомментировал опрос ВЦИОМ, который показал, что абсолютное большинство жителей Южных Курил выступают против передачи островов Японии.

По словам Ивашова, во вторник состоялось внеочередное заседание Сахалинской областной Думы, которая выразила такое же мнение по этому вопросу.

«Целостность страны не должна обсуждаться. Для этого нет никаких предпосылок… Курилы наши и будут нашими всегда», - цитирует Ивашова сайт КP.Ru.

Такое постановление, по словам Александра Ивашова, было принято сегодня, Думой единогласно.

Заместитель председателя Сахалинской думы добавил, что не удивлен результатами опроса ВЦИОМ – ведь Курильские острова развиваются, улучшается качество жизни их жителей и «люди это видят».

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 11 по 17 февраля 2019 года, 96% жителей Южных Курил высказались против передачи островов Японии, передает «ФедералПресс». Политолог Марат Баширов в эфире НСН назвал редкостью практически единогласное мнение жителей региона по политическим вопросам.