В Ржеве отремонтируют дороги на пути к мемориалу советскому солдату

В Ржеве проведут ремонт автодорог на пути к строящемуся мемориалу советскому солдату. Реконструкцию подъездных путей планируется провести для создания современной транспортной инфраструктуры. Сообщается, что на эти цели планируется направить свыше 170 млн рублей из областного бюджета. Уточняется, что на пути к строящемуся мемориалу будет отремонтировано более 16 км дорог.

«Строительство мемориала должно вестись одновременно с благоустройством Ржева. В городе будут отремонтированы дороги, фасады домов, проведено благоустройство. Параллельно со строительством мемориала советскому солдату за областные средства будет приведен в порядок Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Решение о ремонте Обелиска было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством президента России Владимира Путина. В настоящее время на площадке будущего мемориала советскому солдату идёт подготовка к строительству. Закладной камень на месте памятника был заложен в ноябре прошлого года.