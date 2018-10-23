В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 9 человек

Водитель и восемь пассажиров микроавтобуса «Citroen» пострадали из-за столкновения с водовозом в Рыбновском районе Рязанской области, сообщила РИА «Новости» представитель Управления МВД региона.

Как уточняется, водовоз поворачивал налево, когда он совершал маневр, по предварительным данным, допустил технические нарушения. Микроавтобус не смог избежать столкновения. Самые тяжелые травмы получил водитель.

Как ранее сообщала НСН, 21 октября на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса. В результате аварии 13 человек пострадали, четверо погибли. Причиной ДТП стало попутное столкновение маршрутки с частным автобусом. В результате удара микроавтобус с людьми перевернулся на бок. Все погибшие и пострадавшие находились в маршрутке.