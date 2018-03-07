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В РПЦ создана новая епархия

7 Марта 2018 в 20:32

Священный Синод, заслушав рапорт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, принял решение образовать новую Серовскую епархию на территории Свердловской области, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии, сообщает сайт РПЦ.

Правящий архиерей Серовской епархии будет иметь титул «Серовский и Краснотурьинский», а правящий архиерей Нижнетагильской — титул «Нижнетагильский и Невьянский».

Епископ Серовский и Краснотурьинский был избран игумен Алексий (Орлов).

Нижнетагильская епархия — епархия Русской Православной Церкви. Образована решением Священного Синода от 27 июля 2011 года путём выделения из состава Екатеринбургской епархии. С 6 ноября 2011 года включена в состав Екатеринбургской митрополии, включившей в себя Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую епархии.

Епархиальный архиерей — епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий (Яковлев).


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