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В РПЦ приветствуют позицию Кипрской церкви по отношению к украинским раскольникам

19 Февраля 2019 в 21:46
В РПЦ приветствуют позицию Кипрской церкви по отношению к украинским раскольникам

Кипрская православная церковь первой среди поместных православных церквей официально не признала «Православную церковь Украины».

Накануне состоялось внеочередное заседание Священного Синода КПЦ под председательством митрополита Хризостома ІІ. На нем обсуждали «украинский церковный вопрос».

Кипрская церковь призвала Фанар к Всеправославному собору, передает РИА ФАН.

По словам известного православного миссионера отца Сергия (Рыбко), решение КПЦ — хороший знак.

В Священном Синоде Константинопольского патриархата, по словам клирика, тоже не все согласились подписать томос ПЦУ.

Ранее члены синода Константинопольского патриархата 9 января в Стамбуле подписали томос об автокефалии новой церкви Украины. 14 января Константинопольский патриархат на официальном сайте опубликовал текст томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины.

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН дал оценку глобальному событию в православном мире. Он отметил, что не стоит расценивать отделение украинской православной церкви от Русской православной церкви как поражение.

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