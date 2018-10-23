В РПЦ ответили Константинополю на заявление о необходимости подчиняться

Русская православная церковь не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата по вопросу предоставления автокефалии Украине. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, пишет «Интерфакс».

По его словам, каноны Вселенских Соборов, на которые ссылается патриарх Варфоломей, говоря о необходимости РПЦ следовать решениям Константинополя, не предусматривают полномочий и привилегий за пределами его патриархата. Также в Московском патриархате подчеркнули, что нынешний Стамбул в православном мире не имеет даже символического первенства, чтобы диктовать свою волю другим церквям.

«Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире», — заявил протоиерей.

Напомним, что в середине октября Константинополь заявил о начале процедуры предоставления автокефалии церкви в Украине. Русская православная церковь выразила несогласие с таким решением и разорвала отношения с Константинополем. В свою очередь патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ будет вынуждена признать независимость Киевского патриархата.

Добавим, ранее в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев рассказал, в чём будет выражаться церковный раскол для верующих.