В РПЦ осудили «Смерть Сталина»

В Русской православной церкви охарактеризовали фильм «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи как «очередной плевок в российскую историю» и назвали его «нацистским по своей идеологии». Свое мнение о кинокартине высказали первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.



Ранее Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм, сообщает РИА «Новости».

По оценке Щипкова, решение министерства культуры является «весьма разумным» и демонстрирует победу здравого смысла.

«Задача этого фильма – десакрализация Победы», считает Щипков.

Митрополит Волоколамский Иларион заметил, что продукция, подобная кинокартине «Смерть Сталина», пользуется популярностью на Западе, однако является «непристойной фальшью о российском обществе».

«Смерть Сталина» — британско-французский политико-сатирический комедийный художественный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 году по одноимённому французскому графическому роману(комиксу) 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робена.

Фильм повествует о последних часах жизни лидера СССР Иосифа Виссарионовича Сталина и политической борьбе за власть его ближайшего окружения сразу после его кончины в начале марта 1953 года.

Главные роли в картине сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Джейсон Айзекс, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

Премьера фильма состоялась 15 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто (Канада). В Великобритании фильм впервые вышел на экраны 20 октября 2017 года. Премьера в фильма в России состоялась 25 января 2018 года в московском кинотеатре «Пионер», несмотря на то, что выданное фильму 17 января 2018 года Министерством культуры Российской Федерации прокатное удостоверение было отозвано 23 января 2018 года, за два дня до выхода картины в прокат.