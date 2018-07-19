Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

В РПЦ объяснили феномен YouTube

19 Июля 2018 в 20:47
В РПЦ объяснили феномен YouTube

Секрет популярности видеохостинга Youtube заключается в «запросе на искренность» со стороны прежде всего молодой аудитории, который этот сервис, в отличие от ТВ, может удовлетворить, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда на православном фестивале-форуме «Добролето. Территория веры» в подмосковном Сергиевом Посаде.

Легойда считает, что феномен популярности Youtube еще нужно исследовать, передает РИА «Новости».

YouTube — видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.