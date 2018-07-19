В РПЦ объяснили феномен YouTube

Секрет популярности видеохостинга Youtube заключается в «запросе на искренность» со стороны прежде всего молодой аудитории, который этот сервис, в отличие от ТВ, может удовлетворить, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда на православном фестивале-форуме «Добролето. Территория веры» в подмосковном Сергиевом Посаде.

Легойда считает, что феномен популярности Youtube еще нужно исследовать, передает РИА «Новости».

YouTube — видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.