В Ростуризме обсудили рост размера курортного сбора

В Ростуризме сравнили размер курортного сбора с европейским. Российский максимальный сбор сейчас составляет 50 рублей. По словам главы ведомства Олега Сафонова, это в 10 раз меньше, чем в Европе. Он заверил, что в ближайшее время доводить эту пошлину до мировых значений не планируется. Однако рост все равно будет. «Со следующего года вводится предельное ограничение - 100 рублей», - сказал руководитель Ростуризма.

Напомним, с 1 мая этого года курортный сбор был введен в четырех наиболее популярных среди туристов регионах страны: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Ставропольском крае. Определенная сумма взимается за каждый день пребывания отдыхающего на курорте, начиная со вторых суток.