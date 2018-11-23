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В Ростуризме обсудили рост размера курортного сбора

23 Ноября 2018 в 16:35
В Ростуризме обсудили рост размера курортного сбора

В Ростуризме сравнили размер курортного сбора с европейским. Российский максимальный сбор сейчас составляет 50 рублей. По словам главы ведомства Олега Сафонова, это в 10 раз меньше, чем в Европе. Он заверил, что в ближайшее время доводить эту пошлину до мировых значений не планируется. Однако рост все равно будет. «Со следующего года вводится предельное ограничение - 100 рублей», - сказал руководитель Ростуризма.

Напомним, с 1 мая этого года курортный сбор был введен в четырех наиболее популярных среди туристов регионах страны: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Ставропольском крае. Определенная сумма взимается за каждый день пребывания отдыхающего на курорте, начиная со вторых суток.

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