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В Ростовской области при обрушении здания погибли два человека

24 Июля 2018 в 23:01
В Ростовской области при обрушении здания погибли два человека

Двое рабочих погибли в результате обрушения части здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты «Алмазная» в городе Гуково Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Следкома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Из-под обломков извлечено тело только одного рабочего. Ведутся разборы завалов.

Город Гуково расположен в 123 километрах от Ростова-на-Дону, на границе с самопровозглашенной ЛНР. С 2004 года в состав города в качестве микрорайона входит посёлок городского типа (с 1958 года) Алмазный, бывший самостоятельным населённым пунктом, хутор Замчалово и входившим в состав Красносулинского района.


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