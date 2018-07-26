В Ростовской области обнаружены ядовитые пауки

Опасных для человека пауков-каракуртов обнаружил житель Ростовской области у себя на участке, передает RostovGazeta.ru.

На животных и человека не нападает, если его не потревожат. Укус действует немедленно: у людей появляется жгучая боль, уже через 10—15 минут распространяющаяся по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Среди симптомов общего отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной областях, экзофтальм и мидриаз. Характерны также приапизм, бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом. Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты даёт также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния.

Каракурты встречаются в Киргизии, пустынной зоне Казахстана, в степях Астраханской области, Краснодарском крае, Средней Азии, Иране, Афганистане, по берегам Средиземного моря, в Северной Африке, Южной Европе и на юге России и Украины (Причерноморье и Приазовье). Отмечены случаи укусов людей на юге Урала, приграничных с Казахстаном территориях. а также были нападения в Донецкой области, в городе Мариуполе.

В последнее десятилетие случаи укусов каракурта стали также регистрироваться в Азербайджане.

В жаркие годы каракурт может мигрировать и в более северные районы, например Подмосковье. И даже на гораздо более высоких широтах иногда он может встречаться, но жить он там может только до зимы. Идеальные условия местообитания — там, где жаркое лето и тёплая осень.

Основные места обитания — полынная целина, пустоши, берега арыков, склоны оврагов.

Врагами каракурта являются осы, наездники, ежи, их кладки вытаптываются отарами овец и свиней, по-видимому, не страдающих от их укусов.