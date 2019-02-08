В Ростове расследуют смертельную разборку у ресторана

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Ростове-на-Дону возле одного из ресторанов. Как сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, дело открыто сразу по нескольким статьям - убийство, покушение на убийство, а также незаконный оборот огнестрельного оружия.

Как уточняет RT , инцидент со стрельбой случился во время драки накануне вечером. В результате тех событий погиб человек, ещё один получил ранение. По данным местных СМИ, на проспекте Космонавтов возник конфликт между двумя группами мужчин. В розыск объявлены несколько машин с регистрационными номерами Ростова, Дагестана и Москвы.