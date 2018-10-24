В Российской премьер-лиге призвали УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА

Директор Российской премьер-лиги по работе с болельщиками Александр Мейтин призвал УЕФА отказаться от наказания фанатов ЦСКА за инцидент в римском метро. По его словам, произошедшее – несчастный случай.

«Нужно дождаться результатов расследования, но, исходя из опыта, УЕФА не должен открывать дисциплинарное дело против ЦСКА. Это был несчастный случай», - цитирует слова Мейтина телеканал « 360 ».

Ранее глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини посчитал виновными в инциденте фанатов ЦСКА. По его словам, они прыгали на эскалаторе, чем и вызвали неисправность. Более того, как подчеркнул Сальвини, фанаты вели себя как «пьяные псевдоболельщики», сообщает RT.

Напомним, инцидент в римском метро произошёл 23 октября. Эскалатор сначала ускорился, после чего обрушился. В результате пострадали около 30 человек, 16 из них болельщики ЦСКА. До сих пор остаются в больнице 8 граждан РФ, сообщает «Утро.ру».

Ранее Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН выразил уверенность в том, что россияне не причастны к инциденту.