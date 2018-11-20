Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

В российской армии введут обязательные занятия по защите гостайны

20 Ноября 2018 в 07:47
В российской армии введут обязательные занятия по защите гостайны

Спецзанятия по защите гостайны станут обязательными в российской армии с 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Минбороны.

Отмечается, что на занятиях военным расскажут, что нельзя публиковать в интернете, о чем запрещено говорить посторонним, как вести соцсети и почему в армии ограничено использование сотовых телефонов.

Курс рассчитан на шесть часов за учебный период, которые проходят с ноября по март и с мая по сентябрь. При этом для офицеров занятия по информационной безопасности займут два часа, отмечает RT.

В оборонном ведомстве страны добавили, что военнослужащих, которые допустят утечку информации, ждут серьезные дисциплинарные наказания вплоть до увольнения.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и любую другую информацию, выдающую их ведомственную принадлежность. Как пояснил НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, соответствующий запрет уже существует в военных структурах, однако его законодательное закрепление будет нелишним.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.