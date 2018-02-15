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В российской армии борются с утечкой информации

15 Февраля 2018 в 19:02
В российской армии борются с утечкой информации

Минобороны с первого марта запретит военным пользоваться смартфонами, которые оборудованы системами спутниковой навигации и фотокамерами, пишет «Коммерсантъ».

Генштабом уже составлен список телефонов, которые военнослужащие смогут использовать, в него вошли  известные бренды стоимостью до двух тысяч рублей и представляющие собой простые кнопочные телефоны. Как отмечается, проблемы с утечкой информации, испытывались в военном ведомстве начиная с 2014 года. Одним из ярких случаев произошел во время присоединения Крыма к России, когда военными были сделаны фотографии на объектах, принадлежавших украинской армии. Также Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, которые были сделаны после минометного обстрела.

Стоит отметить, что комментария по поводу введения запрета на использование смартфонов от военного ведомства не поступало.
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