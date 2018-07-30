Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

В российском ВМФ появятся корабли на воздушной подушке

30 Июля 2018 в 09:37
В российском ВМФ появятся корабли на воздушной подушке

Минобороны заказало Хабаровскому судостроительному заводу создание десятков кораблей на воздушной подушке. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» — первые побольше, вторые поменьше», — уточнил вице-премьер.

Заказ будет реализован для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, отмечает RT. Ранее сообщалось, что в госпрограмму вооружений уже включен проект нового сверхтяжёлого самолёта, который заменит в авиапарке Ан-124 «Руслан», напоминает Ura.ru.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.