В российском ВМФ появятся корабли на воздушной подушке

Минобороны заказало Хабаровскому судостроительному заводу создание десятков кораблей на воздушной подушке. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» — первые побольше, вторые поменьше», — уточнил вице-премьер.

Заказ будет реализован для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, отмечает RT. Ранее сообщалось, что в госпрограмму вооружений уже включен проект нового сверхтяжёлого самолёта, который заменит в авиапарке Ан-124 «Руслан», напоминает Ura.ru.