В российском МИД отреагировали на антииранские заявления Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке являются крайне негативными и оправдывают худшие ожидания. Такое мнение высказал в беседе с журналистами замглавы МИД России Сергей Рябков.

Решение о заморозке антииранских санкций на неопределенное время он назвал «не более чем косметикой» и призвал не переоценивать значение этого шага.

«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — добавил Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, если ЕС откажется изменить ее условия. При этом США ввели санкции в отношении 14 физических и юридических лиц Ирана и продлили заморозку ограничений в последний раз, пишет RT.