Суббота
13 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

В российском МИД отреагировали на антииранские заявления Трампа

13 Января 2018 в 12:26
В российском МИД отреагировали на антииранские заявления Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке являются крайне негативными и оправдывают худшие ожидания. Такое мнение высказал в беседе с журналистами замглавы МИД России Сергей Рябков.

Решение о заморозке антииранских санкций на неопределенное время он назвал «не более чем косметикой» и призвал не переоценивать значение этого шага.

«Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — добавил Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, если ЕС откажется изменить ее условия. При этом США ввели санкции в отношении 14 физических и юридических лиц Ирана и продлили заморозку ограничений в последний раз, пишет RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.