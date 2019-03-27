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В российский прокат выходит фильм «Амбивалентность»

27 Марта 2019 в 20:10
В российский прокат выходит фильм «Амбивалентность»

В российский широкий прокат уже завтра, 28 марта, выходит фильм «Амбивалентность». Кинолента стала второй полнометражной работой режиссера Антона Бильжо. Исполнитель одной из ролей в фильме, карикатурист и отец режиссера Андрей Бильжо рассказал о картине подробнее в эфире утреннего шоу на НАШЕм Радио.

Жанр кинокартины своего сына Бильжо-старший определил как эротический триллер. Он рассказал, что в центре сюжета находятся два друга, молодых психиатра, которые по-разному воспринимающих жизнь. Один - флегматичный прилежный ученик хочет поступать правильно. Второй -разбитной нарушитель спокойствия идет по пути экспериментов.

По словам Андрея Бильжо, фильм «Амбивалентность» - это интригующая история о необычном любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.

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