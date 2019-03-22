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В российских школах могут появиться уроки по здоровому питанию

22 Марта 2019 в 18:34
В российских школах могут появиться уроки по здоровому питанию

В российских школах могут ввести изучение основ правильного питания. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

По мнению сенатора, ввести блок о здоровом питании можно в курс ОБЖ. Лучше, чтобы его преподавали приходящие специалисты, профессионалы в этой области.

Инициативу, по словам Гехт, уже поддержали в министерстве просвещения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, к каким страшным последствиям это может привести употребление переваренных макарон. Она прокомментировала информацию о некачественном питании школьников в одной из школ Кемеровской области. 

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