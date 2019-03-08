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В России заявили о строительстве первого частного космодрома

8 Марта 2019 в 11:55
В России заявили о строительстве первого частного космодрома

Частная стартовая космическая площадка появится в России к 2025 году в Нижегородской области. Соглашение о строительстве космодрома подписала компания «КосмоКурс» и правительство региона, сообщается на официальном сайте.

Космодром предназначен для полетов суборбитальных туристических ракет.

Авторы проекта планируют, что космические туры будут длиться около 15 минут, пять из которых пассажиры проведут в невесомости. Цена полета, согласно предварительным расчетам, составит 200-250 тысяч долларов.

Для частных полетов в космос компания получила необходимую лицензию Роскосмоса и ведет разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля.

Стоимость проекта составляет порядка 2,6 миллиарда рублей.


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