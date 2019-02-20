В России запустят программу «Земской учитель»

Во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» с подъемными в 1 миллион рублей.

«Мы должны стимулировать учителей, которые уезжают на работу в сельскую местность. Важнейший вопрос кадры. Программа «Земской учитель» будет предусматривать выплату в миллион рублей для переезжающих преподавателей. Нужно сохранить соотношение зарплат врачей и учителей со средней зарплатой по региону. Доходы должны не просто сохраняться, но и расти», — заявил Путин.

Отметим, что в прошлом году большая часть послания президента касалась новейшего российского вооружения. В частности были показаны кадры с испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», лазерного оружия и других. При этом глава государства подчеркнул, что оснащённость Вооружённых сил РФ возросла в 3,7 раза.