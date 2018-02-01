В России запретят субсидии при покупке иностранной сельхозтехники

Владимир Путин поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли проработать возможность запрета субсидирования приобретения аграриями иностранной сельхозтехник, передает ТАСС.

«Правила ВТО не запрещают преференции для отечественных производителей», - подчеркнул глава государства на заседании президиума Госсовета.

Денис Мантуров ответил, что для решения этого вопроса нужно будет принять решение на законодательном уровне. Он и Максим Орешкин пообещали оперативно отработать этот вопрос.

Председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин пожаловался главе государства, что во многих регионах аграрии получают субсидии даже при покупке техники иностранного производства, в результате чего российский производитель теряет около 19% выручки.