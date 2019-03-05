В России запретят хостелы в жилых домах

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект о запрете на работу хостелов в жилых домах. Об этом пишет
RT со ссылкой на сайт Думы.
В законопроекте запрещается использовать любое жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме для предоставления услуг временного проживания граждан.
В документе отмечается, что законопроект призван защитить права граждан. Которые проживают по соседству с хостелами, добавляет РИА ФАН.
Ранее в «Лиге хостелов» рассказали на пресс-конференции НСН, в каких случаях хостелы должны остаться в жилых домах.